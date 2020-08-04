شكرا لقرائتكم طارق العشرى: مازال هناك 53 نقطة كافية لتغيير مسار الدورى بالقمة والقاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، أن الدوري لم يحسم حتى الآن لصالح النادي الأهلي رغم تربع الفريق الأحمر على قمة المسابقة، وقال العشري في تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو الذي يقدمه سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت: الدور الثاني صعب لكل الفرق سواء على القمة أ في القاع، الأمور أصبحت متساوية حتى في الجاهزية، والشاطر الذي سيستطيع جمع النقاط مبكراً، بعد خمس مباريات بحد أقصة ستستعيد الفرق لياقة المباريات.

واصل: طول عمر طموحاتي كبيرة، ولكن نتحدث بواقعية، كل 3 نقاط تمثل أهمية كبرى، والفنيات لم تعد تشكل فارق، وأتمنى أن نرتقي لمركز أفضل، كل نتيجة إيجابية تحفزنا.

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أردف: ليس لدينا وقت المباريات مضغوطة ومع فرق قوية جداً وسنكافح من أجل وصول المصري لمنطقته التي يحبها.

واختتم: واقعياً الأهلي منفرد ولكن مازال هناك 53 نقطة قد تغير الأمور بشكل كبير وأي تهاون سيؤثر بالسلب لأن هناك فرق أخرى تنافس على القمة ولديها طموح، فالمسابقة لم تحسم وأي استهتار سيؤثر بالسلب.

في سياق متصل، أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعد تلك المسحة هي المسحة الطبية السابعة ، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان ، علمًا بأن تلك المسحة والتي تأتي قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشر والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس ، سيتم اجراؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.