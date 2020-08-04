شكرا لقرائتكم الصقر يكشف مفاجأة الزمالك لبكرى.. وسر ربط رحيل كهربا عن الأهلى برمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه من الوارد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى الدوري السعودي في الموسم القادم، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لجنة التخطيط للكرة في الوقت الحالي تعيش في حيرة كبيرة بعد وجود حديث حول تلقي محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال إليه في الموسم المقبل".

وأضاف: "رغم ان النادي الأهلي كان يرفض في البداية فكرة رحيل كهربا، إلا أنه هناك بعض الحسابات التي تجعل النادي يوافق على رحيله قبل الموسم الجديد".

وواصل:" الأهلي في الوقت الحالي يسعى لحسم صفقة رمضان صبحي ولو حسمت بشكل رسمي، سيكون هناك فرصة كبيرة لرحيل كهربا للدوري السعودي، خصوصا ان مركزه سيضم أكثر من لاعب".

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وواصل:" العرض السعودي مغري بشكل كبير من الناحية المادية وقد يكون سبب ان الاهلي يفكر في ترك اللاعب لتحقيق استفادة مادية للاهلي وكهربا في نفس الوقت، لكن لو صفقة رمضان فشلت، فلن يرحل اللاعب".

كما أكد أحمد حسن أن الزمالك قرر تأجيل حسم صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز، وقال:" الزمالك كان يريد ضم بكري، لكن مطالب بيراميدز وشروطه بالحصول على مليون دولار، وراء رغبة إدارة الزمالك في التراجع عن ضم اللاعب".

وأضاف:" كما أن الزمالك لديه لاعبين مميزين في خط الدفاع مثل محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش"، مع محمد عبدالسلام لاعب منتخب مصر الأوليمبي".