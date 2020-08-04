شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: طارق العشرى استقر على 90% من القوام الأساسى للمصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبدالظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أن طارق العشري المدير الفني للفريق، يسعى للوصول إلى مركز متقدم في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية، وقال عبدالظاهر السقا عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " قمنا بإجراء مسحة طبية اليوم، استعدادا لمباراة الزمالك في الدوري المصري، كان لدينا حالة واحدة فقط، أحد عمال غرفة الملابس".

وأضاف: "انهينا آخر مراحل فترة الإعداد، و طارق العشري قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، وهو يهتم بالنواحي الدفاعية، لدينا غيابات أمام الزمالك وهم مفتاح طقطق وسعيدو سيمبوري".

وواصل السقا:" مجلس الإدارة قام بتسديد دفعة من المستحقات للاعبين قبل العيد، وهو أمر جيد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وتابع: "طارق العشري استقر على 90% من القوام الأساسي، الزمالك فريق كبير ولديه عناصر مميزة، استعدينا بشكل قوي بتحفيز اللاعبين ودرسنا الفريق الأبيض جيدا بالفيديو.

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وأتم: "اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق مركز متقدم كما كان في الموسم القادم".

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.

واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

وعلم "اليوم السابع" أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.