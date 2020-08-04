شكرا لقرائتكم أحمد عيد ردا على شطب عضويته: روحت لقيت ع البوابة نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد عيد عبد الملك على ما تردد عن شطب عضويته من نادى الزمالك ، بالأدلة ،حيث نشر صورة لكارنيه النادى الخاص به ، بعد ان قام بتجديد الإشتراك السنوي له .

ونشر لاعب الزمالك السابق عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، صورة له خلال التواجد داخل مقر القلعة البيضاء ، بعد أن قام بتجديد الاشتراك الخاص به ، وبجانبه شريف مصطفى القائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادى، وعلق على الصور روحت النادى لقيت متعلق على البوابة " الزمالك نادى القرن "



احمد عيد

.وجاءت صور عيد للرد على ما تردد خلال الأيام الماضية عن شطب عضويته و وضع لافتة على بوابة النادي فيها قرار شطب اللاعب ومنعه من دخول النادي نهائياً، في الفترة المقبلة بسبب خلافات مع مرتضى منصور.

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وأعلن أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، اعتذاره عن تولي المسئولية لفريق النجوم الذي يلعب بدوري القسم الثاني، مرجعاً السبب إلى عدم المصداقية في الاتفاق، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : "في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور عبد السلام نجاح وأحمد عثمان بلية وكيلي تم الاتفاق على تولي الإدارة الفنية للفريق في الـ5 مباريات المتبقية للموسم الجاري، حتى يتم استدعاء مدير فني اجنبي من الموسم الجديد".

أضاف عيد: ‫فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي ممكن يبقي موجود من الموسم الحالي على حد قول رئيس النادي وهو أمر مرفوض بالنسبالي بعد الاتفاق وتغير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق.