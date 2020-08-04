شكرا لقرائتكم محمد عادل: تفاجئنا بعدم التزام أيمن حفنى وتم استبعاده حتى نهاية إعارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن صدمته من تصرف أيمن حفنى صانع ألعاب مصر المقاصة، الذى أعير إلى المقاولون فى يناير الماضى بسبب عدم التزامه.

وأكد عادل فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: "المقاولون العرب له نوعية معينة من اللاعبين، فوجئت بأن أيمن حفنى غير ملتزم، رغم حصوله على فرص كثيرة وبالتالى قررنا استبعاده حتى نهاية إعارته، بما أنه لن يستطيع العودة لفريقه بسبب القيد، وعقلية اللاعب أهم من موهبته".

أضاف: "طلبت من عدد من اللاعبين الكبار بالفريق الحديث مع حفنى ولكن صدمت فيه، وهذا ما يشكل الفارق فى عقلية اللاعبين ولهذا نجح محمد صلاح".

واصل: نأمل فى إنهاء الدورى بالمركز الثاني، قدمنا موسم مميز مع عماد النحاس ونتمنى استكمال هذا النجاح بعد استئناف الدوري، دائماً متفائلين خاصة بعد فترة الاعداد الجيدة التى خضناها، قمنا بعمل مسحة بعد أجازة العيد على حسابنا وكانت النتائج سلبية.

اختتم: لدينا اصابات مثل معروف يوسف شد فى السمانة، وابراهيم عادل قطع فى الرباط الصليبي، وعبد الرحمن إصابة فى القدم لوجد عظمة زائدة.

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وأعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادى مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته فى يناير الماضى من الفريق الفيومى.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون فى تصريحات لـ "اليوم السابع" :"أيمن حفنى لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

أيمن حفنى لم يشارك سوى فى 20 دقيقة بالموسم الجارى موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقى على قوائم الانتظار فى مصر المقاصة، حيث كان حفنى قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة فى بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.