شكرا لقرائتكم مسحات طبية لحكام السلة قبل استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة صباح اليوم الثلاثاء المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للحكام ومراقبي المباريات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.
وخضع الحكام في مقر الاتحاد للمسحات الطبية وفقًا لتعليمات وأكواد وزارة الشباب والرياضة التي تم الإعلان عنها سابقًا تحت إشراف اللجنة الطيبة بالاتحاد برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة قبل عودة المنافسات المحلية.
يدخل منتخب كرة السلة للناشئين تحت 17 سنة معسكرا مغلقا يوم 17 أغسطس المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمهارات التى تستضيفها مصر نهاية أغسطس بالمركز الأولمبى أيضا، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب انتهاء منافسات بطولة الجمهورية التي تختتم يوم 15 أغسطس.
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