شكرا لقرائتكم محمد محمود جاهز لتدعيم الأهلي بعد إنهاء بروتوكول علاج "الصليبى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن محمد محمود لاعب وسط الفريق قد أنهى مدة بروتوكول العلاج بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث خضع اللاعب للجراحة أواخر شهر أكتوبر الماضي وبالتالي فقد مر 9 أشهر وهي المدة المتفق عليها عالمياً للعلاج بعد الجراحة، وحرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية، ويقوم محمد محمود بأداء جلسات في الجيمانزيوم، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ورغم أن محمد محمود قد تعافى بشكل كامل منذ قرابة الشهر إلا أن الجهاز الطبي رفض مشاركته بشكل كامل في التدريبات الجماعية أو خوضه أي مباريات ودية قبل انقضاء مدة البروتوكول تجنباً لحدوث أي مضاعفات للاعب.

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد استأنف مرانه أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت 48 ساعة.

واعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية المتعلق بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.