«تعديل جديد في كرة القدم».. إشهار البطاقة الحمراء لمن «يسعل متعمداً» في وجه الخصم

أعلن المجلس الدولي لكرة القدم " إيفاب " أنه قرر السماح لحكام مباريات كرة القدم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الذي "يسعل متعمداً" بالقرب من لاعب آخر أو مسئول كروي، كما يتيح للحكام إشهار بطاقة صفراء بحق اللاعب كخيار آخر.

وقال المجلس، في بيان نقلته وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي اتخاذ هذا الإجراء في المواقف التي يكون من الواضح فيها أن السعال وقع بشكل غير مقصود أو في حال وجود مسافة كبيرة بين اللاعبين.

وأضاف بيان المجلس: "ولكن عندما تكون المسافة قريبة بشكل كافي لكي يتم اعتبارها مسيئة بشكل واضح، بوسع الحكم أن يتخذ هذا الإجراء."

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وفي زقت سابق، قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استمرار السماح بإجراء 5 تبديلات للأندية، حتى عام 2021، وذلك من أجل ضمان سلامة اللاعبين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مايو الماضي، سمح الفيفا بإجراء 5 تبديلات، من أجل استكمال المسابقات الموسم الحالي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفيفا على اتخاذ قرار بإستمرار إجراء 5 تبديلات في المباريات، حتى نهاية المسابقات في شهر يوليو وأغسطس من عام 2021.