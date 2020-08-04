نادي تركي يخطف الأنظار بملابس مشابهة لـ الزمالك

خطف فريق سامسون سبور التركي أنظار عشاق كرة القدم في مصر، وذلك بعدما ظهر في إحدى المباريات مرتدياً ملابس تشبه التي يرتديها فريق الزمالك.

وأثارت ملابس فريق سامسون سبور التركي استغراب المتابعين خاصة أنها شبيهة تماما بملابس الزمالك.

ونشر موقع "إرم نيوز" تقريرأً عن نادي سامسون سبور التركي، حيث تأسس في يونيو عام 1965 وشارك في بطولة دوري الدرجة الثانية التركي وصعد لأول مرة للدوري التركي عام 1969.

ونجح الفريق في احتلال المركز الثالث في الدوري التركي مرتين، موسم 1985 – 1986 ، 1986 – 1987 كما وصل إلى نصف نهائي لبطولة إنتر توتو عام 1998 حين خسر أمام فيردر بريمن الألماني.

Advertisements

ويلعب فريق سامسون سبور في دوري الدرجة الثانية في تركيا، ومن أبرز نجومه اللاعب باهاتين كوسي هداف الفريق في الموسم الحالي برصيد 19 هدفا.

الشعار

وبحسب الصور، فإن شعار سامسون سبور مشابه لشعار نادي الزمالك، حيث أن شعار الفريق المصري يحتوي على رجل فرعوني يرمي سهما على خلفية بيضاء وداخل إطار أحمر، بينما يحتوي شعار النادي التركي على فارس يمتطي حصاناً على خلفية بيضاء وداخل إطار أحمر أيضاً.

والصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لفريق سامسون سبور خلال لقاءه مع جالطة سراي، إلا أنها ليست ضمن منافسات الموسم الحالي.

وأشار الموقع إلى أن آخر لقاء جمع بين الفريق كان في موسم 2012، ولكن تشابه القمصان بين سامسون والزمالك كان لافتا للأنظار.