صور.. المسحات الطبية لحكام السلة قبل استئناف النشاط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة صباح اليوم الثلاثاء المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للحكام ومراقبي المباريات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وخضع الحكام في مقر الاتحاد للمسحات الطبية وفقًا لتعليمات وأكواد وزارة الشباب والرياضة التي تم الإعلان عنها سابقًا تحت إشراف اللجنة الطيبة بالاتحاد برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة قبل عودة المنافسات المحلية.

يدخل منتخب كرة السلة للناشئين تحت 17 سنة معسكرا مغلقا يوم 17 أغسطس المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمهارات التى تستضيفها مصر نهاية أغسطس بالمركز الأولمبى أيضا، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب انتهاء منافسات بطولة الجمهورية التي تختتم يوم 15 أغسطس.

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ودخل منتخب ناشئى السلة في معسكر مفتوح بالأسكندرية و القاهرة ، الذى يقام على جزأين الأول بالإسكندرية والثانى بالقاهرة، ويقام معسكر الإسكندرية بنادى سبورتنج لمنتخب الناشئين، بينما معسكر القاهرة فيستضيفه نادى السكة بالنسبة للبنات، وقد خضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة قبل بدء المعسكر الذى انطلق صباحا للأولاد ومساءً ينطلق للبنات.