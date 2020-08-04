شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يدخل رجب بكار فى دائرة صراع القطبين بالميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الغموض يحيط بمصير رجب بكار لاعب فريق بيراميدز، الذى كان قريباً من الانضمام إلى نادى الزمالك فى وقت سابق، إلا أن الأنباء تناثرت فى الفترة الأخيرة عن دخول بكار فى دائرة اهتمامات الأهلى والزمالك، وهو ما يجعله محط صراع بين القطبين خلال الميركاتو الصيفى الجارى خاصة فى ظل معاناة الفريقين من النقص العددى فى الجبهة اليمنى وحاجتهم إلى لاعب جاهز للمشاركة فى المباريات المحلية والأفريقية.

وتناثرت الكثير من الأنباء عن توقيع اللاعب لنادى الزمالك، ودخول الأهلى بجدية فى مفاوضات لضم رجب بكار وهو ما طرح العديد من التساؤلات بشأن مستقبل ظهير أيمن بيراميدز.

ما موقف كارتيرون من ضم ظهير أيمن؟

تبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، بناءً على الرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حيث تم عرض مجموعة مختلفة من لاعبى الدورى المصرى على المدرب الفرنسى إلى جانب بعض السير الذاتية للاعبين أجانب لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

هل وقع رجب بكار لنادى الزمالك؟

أكد تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار، أن اللاعب وقع بالفعل على ورقة رغبة للانضمام إلى الزمالك، تمهيداً لبدء المفاوضات بين القلعة البيضاء ومسئولي بيراميدز.

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هل دخل بكار فى حسابات الأهلى؟

تامر النحاس وكيل اللاعب أكد أيضاً أن الزمالك يريد ضم رجب بكار لكن الحديث عن انضمام لاعب إلى نادٍ قبل حسم التعاقد رسميا أمر شديد الخطورة، خاصة وأنه دخل في حسابات الأهلى أيضاً.

لماذا يفكر الأهلي في ضم رجب بكار؟

الأهلي سيعاني من نقص عددي في الجبهة اليمنى خاصة مع رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز، حيث يتبقى محمد هاني فقط في تلك الجبهة، وهو ما لن يكون كافياً في ظل ضغط المباريات والمشاركات الأفريقية ورغبة الأهلي التنافسية التي لا تتوقف بهدف حصد البطولات، بما يعني أن المارد الأحمر يحتاج للاعب آخر في تلك الجبهة.

ماذا قدم رجب بكار ليدخل في حسابات القطبين؟

شارك رجب بكار في 23 مباراة مع فريق بيراميدز خلال الموسم الجاري قبل فترة التوقف، بواقع 12 مباراة في كأس الكونفدرالية الأفريقية و10 مباريات في الدوري العام، صنع خلالهم هدفين، وبشكل عام لعب بكار 52 مباراة مع بيراميدز سجل هدفين وصنع 5 أخرين في إجمالي مشاركاته.

ما هو موقف مدرب بيراميدز من رحيل رجب بكار؟

أبدى أنتى تشاتشيتش موافقة مبدئية على رحيل رجب بكار، رغم إنه يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق السماوى، إلا أنه وافق بشكل مبدئى على رحيله لعدم الوقوف أمام مصلحة اللاعب والنادى، خاصة فى ظل وجود بدلاء مميزون فى هذا المركز.