شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مسحة حمدي فتحي سلبية واللاعب يعود لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مقرب من حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة التي أجراها اللاعب جاءت سلبية، في الوقت الذي استقرت حالة اللاعب بشكل كبير، وخرج حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر من مواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم 9 أغسطس المقبل، وذلك رغم شفائه من فيروس كورونا والذي أبعده عن التدريبات طوال الفترة الماضية، ويرى الجهاز الفني أن اللاعب لن يكون جاهزاً على المستوى الفني والبدني خاصة وأنه تعرض لوعكة صحية قوية فضلاً أنه لم يخض التدريبات الجماعية مع فريقه طوال الفترة الماضية.

ويخضع حمدي فتحي لمسحة طبية أخيرة للتأكد من سلبية مسحته، على أن يؤدي بعدها تدريبات في الجيم يعقبها مشاركته في المران الجماعي لفريقه.

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كان حمدى فتحى قد أصيب بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

في سياق آخر، أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.