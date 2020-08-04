شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة في لايف جديد بـ"الخليج 365" الخامسة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على صفحات ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن ترتيبات بدء الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

كما يتناول برنامج مع شبانة فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز والتجهيزات الخاصة بإجراء اختبار فيروس كورونا على الأندية، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدورى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.