شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب بطل رفع الاثقال: مجموعى فى الثانوية 62% ودخلت دور ثانى بسبب بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع نتيجة الثانوية العامة ، وحالة التوتر و القلق التي تسيطر على الطلاب ، كشف محمد إيهاب لاعب منتخب رفع الأثقال و بطل العالم في اللعبة أنه حصل على مجموع 62% في الثانوية العامة ، خاصة وأنه خضع للامتحان في الدور الثانى لكل المواد ، في ظل ارتباطه ببطولة العالم للناشئين .

وقال إيهاب لليوم السابع " دخلت كل المواد في الدور الثانى عشان ملحقتش الدور الأول بسبب بطولة العالم " وأضاف اللاعب أن إصرار والده على أن يجمع بين الرياضة و الدراسة كان معادلة صعبة ، لأنه " إيهاب " يريد ان يكمل طريقه في الرياضة فقط، خاصة وأن الثانوية العامة بطولة لوحدها .

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وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى، أن أوائل الثانوية العامة من شعبة الرياضيات 13 طالبا وطالبة منهم 11 ولد و2 بنات، والعدد الكلى للأوائل 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 81.5%.

وأضاف طارق شوقى: "نحن نودع الثانوية القديمة ونستقبل تطوير ضخم وأشكر زملائى فى الوزارة.. ونحن لدينا تقارير كاملة عن الشكاوى والقضايا الواردة للشئون القانونية بعدد 1074 شكوى خاصة بالامتحانات تم الإبلاغ عنها تخص 1045 طالب و300 معلم".