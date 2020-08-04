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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد بصورة من أمام نادى الزمالك: روحت لاقيت متعلق على البوابة نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد عيد لاعب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك لم ينس ما تردد بخصوصه مؤخراً حول إزالة عضويته من نادي الزمالك، حيث نشر عدة صور له من أمام بوابة الزمالك مؤخراً وبرفقته شريف حسين مدير النادى وعلق عليها "روحت النادى لاقيت متعلق علي البوابة الزمالك نادي القرن".
احمد عيد وشريف حسين
كما نشر صورة كارنيه النادي الخاصة به، في إشارة إلى أنه لا يزال عضو بالنادي، وذلك بعدما كشف أحمد عيد عبد الملك - فى وقت سابق - إن ما تردد بشأن شطب عضويته مجرد شائعات، وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : "الشائعات تحيط بي بسبب تصريحاتي علي السوشيال التي تثير غضب الكثيرين، مشددا علي انه اطلق تصريحات أمس تسببت في اطلاق شائعات عليه اليوم دون التأكد منها".
كما شدد أحمد عيد علي انه لم يتحقق أحد من الخبر سواء من نادي الزمالك أو من خلاله مباشرة، وهو ما احزنه، وطالب بمن يروج الشائعات ضده ان يتحري الدقة أولا، ووجه احمد عيد رسالة الي جمهور الزمال بضرورة الوقوف خلف نادي الزمالك كفريق ونادي لان الفترة المقبلة ستشهد طفرة علي مستوي النادي الاجتماعي والرياضي.
وقال أحمد عيد، أن الازمة في الوسط الرياضي حاليا هي الشائعات المنتشرة والتي ليس لها اساس من الصحة، مطالبا الاعلام الرياضي بالحيادية، وكان احمد شوبير كتب عبر حسابه على تويتر وفيس بوك ما يفيد بشطب عيد من عضوية النادي وتعليق لافتة بذلك على بوابة النادي.
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