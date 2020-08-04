أحمد أبو مسلم: أخفيت على أسرتى مجموع الثانوية وخوفت من سخرية شوقى غريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو مسلم لاعب الأهلى السابق أنه كان في إثيوبيا مع منتخب الشباب وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة، بالتصفيات الإفريقية ، وكان قد طلب من أحد أصدقائه معرفة النتيجة ، وعلم أنه حصل على 59.5 % لكنه أخفى عن عائلته ، ولكن شقيقته أحصرت النتيجة من المدرسة وأخطروه تليفونيا بها .
وأضاف أبو مسلم أنه أرجأ إكمال التعليم لحين الانتهاء من رحلته الاحترافية ، و مسيرته مع الساحرة المستديرة ، لكنه أكمل بعد ذلك في كلية التجارة بالتعليم المفتوح .
وعن رد فعل أسرته قال أبو مسلم أنهم طالبوه بالتركيز والتخطيط على مستقبله وحياته وماذا يريد هل الكرة ما التعليم ، واختار الكرة بالفعل ، وكان يسافر فرنسا ولا يحضر الى مع الامتحانات .
وعن كواليس معرفة النتيجة خلال تواجده مع المنتخب فإن كل اللاعبين ظهرت نتيجتهم أيضا ، ولكن الجميع كان يقول أرقام أعلى من المجموع الحقيقى خوفا من سخرية شوقى غريب منهم، قائلا : " عشان كابتن شوقى ميقولش يا فاشل ، كنا بنقول مجموع اعلى ، خاصة وأن محمد عبدالواحد كان في صيدلة " ولكنه غير تعليمه وانتقل الى كلية التربية الرياضية .
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