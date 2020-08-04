شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: صدمت في عدم التزام أيمن حفني واستبعدناه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن صدمته من تصرف أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة الذي أعير إلى المقاولون في يناير الماضي بسبب عدم التزامه، وقال عادل في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: المقاولون العرب له نوعية معينة من اللاعبين، فوجئت بأن أيمن حفني غير ملتزم، رغم حصوله على فرص كثيرة وبالتالي قررنا استبعاده حتى نهاية إعارته، بما أنه لن يستطيع العودة لفريقه بسبب القيد، وعقلية اللاعب أهم من موهبته.

أضاف: طلبت من عدد من اللاعبين الكبار بالفريق الحديث مع حفني ولكن صدمت فيه، وهذا ما يشكل الفارق في عقلية اللاعبين ولهذا نجح محمد صلاح.

واصل: نأمل في إنهاء الدوري بالمركز الثاني، قدمنا موسم مميز مع عماد النحاس ونتمنى استكمال هذا النجاح بعد استئناف الدوري، دائماً متفائلين خاصة بعد فترة الاعداد الجيدة التي خضناها، قمنا بعمل مسحة بعد أجازة العيد على حسابنا وكانت النتائج سلبية.

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اختتم: لدينا اصابات مثل معروف يوسف شد في السمانة، وابراهيم عادل قطع في الرباط الصليبي، وعبد الرحمن إصابة في القدم لوجد عظمة زائدة.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادي مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته في يناير الماضي من الفريق الفيومى.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365” :"أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.