اخبار الرياضه

وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف للتباحث حول خطة النشاط في الفترة المقبلة واستعدادات الاتحاد لإقامة بطولة الجمهورية.

 

واستعرض دكتور عمرو خطة الاتحاد في الفترة المقبلة وخطوات إقامة بطولة الجمهورية للتجديف والتي تدخل فيها ضمن درجات الحافز الرياضي، والتي من المقرر أن تقام في نهاية شهر أغسطس الجاري.

 

أكد صبحي أن الوزارة تقدم كل الدعم للاتحادات من أجل إقامة البطولات المختلفة والبدء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً بعد جائحة مع اخد كل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفاً أن الفترة الراهنة تشهد استعدادات علي كافة الجوانب من اجل عودة الرياضة في مصر تدريجيا.

Advertisements

 

ويعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم بسبب فيروس كورونا، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى بمواجهة الزمالك مع المصرى فى الدورى الممتاز.

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة كما إنه من المقرر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى والاطمئنان على سير العمل.

اشرف صبحى وعمرو النورى
اشرف صبحى وعمرو النورى

 

 

وزير الرياضة مع رئيس التجديف
وزير الرياضة مع رئيس التجديف

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا