شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد التجديف خطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف للتباحث حول خطة النشاط في الفترة المقبلة واستعدادات الاتحاد لإقامة بطولة الجمهورية.

واستعرض دكتور عمرو خطة الاتحاد في الفترة المقبلة وخطوات إقامة بطولة الجمهورية للتجديف والتي تدخل فيها ضمن درجات الحافز الرياضي، والتي من المقرر أن تقام في نهاية شهر أغسطس الجاري.

أكد صبحي أن الوزارة تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية من أجل إقامة البطولات المختلفة والبدء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً بعد جائحة كورونا مع اخد كل الإجراءات الاحترازية المتبعة، مضيفاً أن الفترة الراهنة تشهد استعدادات علي كافة الجوانب من اجل عودة الرياضة في مصر تدريجيا.

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ويعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، جلسة مع اللجنة التنفيذية العليا لتنفيذ ورصد ضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى، والذى توقف فترة استمرت أكثر من مائة يوم بسبب فيروس كورونا، حيث يعود النشاط بمباريات بطولة الدورى والمحدد لها يوم 6 أغسطس الجارى بمواجهة الزمالك مع المصرى فى الدورى الممتاز.

وستشهد جلسة الوزير مع اللجنة التنفيذية مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط وكذلك رصد ضوابط العودة كما إنه من المقرر أن يعقد وزير الرياضة جلسة مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال إجازة عيد الأضحى والاطمئنان على سير العمل.



اشرف صبحى وعمرو النورى