شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يحتفل بزفاف نجله أحمد قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بزفاف نجله أحمد، مساء أمس الإثنين، وذلك قبل الالتحاق بمعسكر برج العرب لاستكمال الاستعدادات بمعسكر الفريق البورسعيدي الذي من المقرر أن يواجه الزمالك بعد غد الخميس في اللقاء المؤجل بالدوري العام.



طارق العشري

في سياق مختلف، أجرى لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم بمعسكر الفريق المغلق ببرج العرب، المسحة الطبية الجديدة للتأكد من عدم إصابة الجميع بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعد تلك المسحة هي المسحة الطبية السابعة ، حيث سبق للفريق الخضوع لست مسحات من قبل ، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم وتشرف على تنفيذها اللجنة الطبية بالاتحاد تحت قيادة الدكتور محمد سلطان ، علمًا بأن تلك المسحة والتي تأتي قبل يومين فقط من مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة عشر والتي تجمعه بنظيره الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غد الخميس ، سيتم اجراؤها بشكل دوري قبل يومين من مباريات المصري وغيره من الفرق الأخرى ببطولة الدوري وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عادل ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصرى، المقرر لها الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.

واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

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وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

وفي سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.