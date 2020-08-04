شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراة الزمالك و المصري يخضعون لمسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع طاقم حكام مباراة الزمالك و المصري المقرر لها الخميس المقبل لاختبار مسحة كورونا ظهر اليوم للاطمئنان علي صحتهم ، حيث تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عمر ومحمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصري المقرر لها الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للذوري.

استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد علي تعيين حكمين دوليين او من ابنهبة في معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

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علم " الخليج 365 " ان سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الاهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

في سياق متصل كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

يستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجاري.