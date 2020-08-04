شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادا لمواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس كورونا، يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري.

كما استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي ان يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var .

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وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولي حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 شهور وأيضا في حالة ظهور حالات كورونا بين الحكام.

وفي سياق متصل، كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد انه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا علي حكام الدوري قبل المباريات ب48 ساعة من اجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات خاصة ان نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حالة ثبوت اصابة اي حكم بفيروس كورونا.

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز يوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.