ديبالا وتشيزني ضمن القائمة.. الإعلان عن جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" جوائز الأفضل في موسم كالتشيو 2019/2020 والتي شهدت تتويج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بينما حصد تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا عبر الموقع الالكتروني وجاء فيه: "اليوم نعلن عن أفضل اللاعبين في موسم 2019/2020".

وعلق ليجي دي سييرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة "سيريا آ" : "لقد كان عامًا غريبًا ومضغوطًا، لكن هؤلاء اللاعبين تمكنوا من إظهار مواهبهم في جميع المباريات التي لعبت".

وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي:

حارس المرمى: تشيزني (يوفنتوس)

أفضل مدافع: ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)

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أفضل لاعب وسط: أليخاندرو جوميز (أتالانتا)

أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)

أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس)

جدير بالذكر أن ديبالا شارك مع فريقه هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة).