محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" جوائز الأفضل في موسم كالتشيو 2019/2020 والتي شهدت تتويج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بينما حصد تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.
وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا عبر الموقع الالكتروني وجاء فيه: "اليوم نعلن عن أفضل اللاعبين في موسم 2019/2020".
وعلق ليجي دي سييرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة "سيريا آ" : "لقد كان عامًا غريبًا ومضغوطًا، لكن هؤلاء اللاعبين تمكنوا من إظهار مواهبهم في جميع المباريات التي لعبت".
وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي:
حارس المرمى: تشيزني (يوفنتوس)
أفضل مدافع: ستيفان دي فريج (إنتر ميلان)
أفضل لاعب وسط: أليخاندرو جوميز (أتالانتا)
أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)
أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)
أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس)
جدير بالذكر أن ديبالا شارك مع فريقه هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة).
كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا وتشيزني ضمن القائمة.. الإعلان عن جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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