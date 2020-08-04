مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري: خضع لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية اليوم الثلاثاء في إطار التحضير لمباراة المصري. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق المصري يوم الخميس لحساب المواجهة المؤجلة من الجولة 14 من عمر دوري WE المصري. وحسبما أفاد المركز الإعلامي بنادي الزمالك فإن لاعبو الزمالك والجهاز الفني خضعوا لمسحة طبية أثناء معسكر الفريق في برج العرب. وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع فرق الدوري لمسحات طبية قبل المباريات الرسمية في دوري WE المصري.

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