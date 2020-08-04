سلبية مسحة كورونا.. الاتحاد السكندري يعلن سلامة جميع لاعبيه والجهاز الفني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الاتحاد السكندري، "سلبية" المسحة الطبية الأخيرة لفيروس كورونا التي أجراها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني أمس الاثنين.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أصدر النادي بيانًا رسميًا جاء فيه: "أظهرت نتائج المسحة الطبية لفيروس كورونا التي أجريت لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم أمس الاثنين، سلامة جميع أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجهاز معاون.
وأضاف البيان: "لا تواجد أي إصابات جديدة باستثناء الثلاث حالات التي سبق وتم الإعلان عنها بتاريخ 28 يوليو 2020.
جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري سيعود لاستكمال مباريات دوري we المصري في العاشر من أغسطس الجاري أمام الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18.
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