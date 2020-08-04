الجنايني: طاقم أجنبي لإدارة مباراة القمة.. ولا رجعة بشأن عقوبة كهربا وعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الموكل لها إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ستقام بطاقم تحكيم أجنبي بناء على قرار من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما تطرق للحديث عن طلب الأهلي والزمالك بشأن تخفيف عقوبة محمود كهربا وإمام عاشور.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال الجنايني: "لم نطلب التمديد من الاتحاد الدولي (فيفا)، تلقينا إشادات بعمل اللجنة بعد إنجاز جميع الملفات الموكلة إلينا عدا أمرين وهما لائحة النظام الأساسي وإجراء انتخابات وذلك بسبب فيروس كورونا".

وأضاف الجنايني: "لم يحدث خلافات بين أعضاء اللجنة، ولم يُطرح علينا استقدام آخرين، لا أعمل بدون الرباعي الآخر، جميعنا نتفق على أمر واحد".

وبسؤاله عن إمكانية إنهاء الدوري والكأس المحليين خلال 4 أشهر، قال: "بالتأكيد نستطيع إتمام ذلك".

Advertisements

وواصل: "لم يكن باستطاعتنا الإفصاح عن جدول الدوري قبل الحصول على الموافقات الأمنية ولم نتمكن من وضع جدول كامل بسبب تأخر إعلان الاتحاد الافريقي لمواعيد مباريات بطولتي أفريقيا".

وعما إذا كان قد تم إجبار حسام البدري مدرب المنتخب الوطني على التنازل عن معسكر أكتوبر لإنهاء الدوري، قال الجنايني: "لم يحدث ذلك، الأولوية للمنتخبات، عقدنا جلسة مع حسام البدري مدرب المنتخب الأول وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، وتم التوصل لاتفاق بحسب المعطيات المتاحة".

وبسؤاله عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، قال: "المباراة ستقام بطاقم تحكيم أجنبي بقرار من رئيس الوزراء".

وعن تقدم الأهلي والزمالك بطلب لتخفيف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" وإمام عاشور، قال: "لا أتدخل في عمل القضاة بالرغم من سلطتنا في توقيع عقوبة أو تخفيفها، ولكن مع احترامي للجميع لجنة الاستئناف أصدرت قرارها ولا رجعة فيه".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد عاقبت كل من كهربا وعاشور بالإيقاف حتى نهاية الموسم بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات، قبل قبول لجنة الاستئناف تظلم ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات ليتم تخفيفها إلى 10 مباريات فقط.