اعتزال إيكر كاسياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

أعلن الإسباني إيكر كاسياس حارس نادي بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني السابق، عن اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاماً.

ونشر كاسياس رسالة وداعية على الحساب الخاص له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيه تعليق قفازه.

وقال كاسياس: "الشيء المهم هو الطريق الذي تسافر به والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تأخذك إليها ".

واختتم الحارس الأسطوري: "لأن ذلك مع العمل والجهد يأتي بمفرده، وأعتقد أنه يمكنني القول دون تردد، أنه كان الطريق و الوجهة الحلم".

وخاض الحارس الأسطوري مسيرة طويلة مع كرة القدم، بدأها في فريق الناشئين لريال مدريد منذ عام 1996.

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وصعد كاسياس للفريق الأول لريال مدريد في عام 1999، واستمر في صفوف النادي الملكي لمدة 16 عاماً، قبل أن يرحل في عام 2015 إلى الدوري البرتغالي عبر بوابة نادي بورتو.

وقضى كاسياس 4 سنوات مع نادي بورتو في الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقرر اعتزاله كرة القدم.

وخاض إيكر كاسياس إجمالي 881 مباراة خلال مسيرته الحافلة مع الأندية التي لعب بها، بالإضافة إلى 167 مباراة مع المنتخب الإسباني.

وحقق الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني، العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز ببطولة كأس العالم 2010 التي أُقيمت في جنوب أفريقيا، وبطولتي كأس الأمم الأوروبية في أعوام 2008 و2012.

كما حقق كاسياس 5 ألقاب للدوري الأسباني، و3 بطولات دوري أبطال أوروبا، و4 كأس السوبر الإسباني وبطولتي كأس ملك إسبانيا، وبطولتي كأس السوبر الأوروبي وبطولة لكأس العالم للأندية في 2014.