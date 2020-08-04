آليو ديانج ينتظر عرضاً أوروبياً

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية،" ديانج ينتظر عرضا من
وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".
وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".
وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".
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