اخبار الرياضه

آليو ديانج ينتظر عرضاً أوروبياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية،" ديانج ينتظر عرضا من

أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".
وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".
وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".
وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آليو ديانج ينتظر عرضاً أوروبياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا