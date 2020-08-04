الزمالك يعلن مواعيد تدريبات الجمباز لمختلف المراحل السنية

أكد أبو العلا محمد المدير الفني لفرق الجمباز بنادي الزمالك، أن التدريبات ستعود بداية من غد الأربعاء.

وستقام تدريبات فرق الترامبولين لفريق تحت 12سنة بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء.

فيما تقام تدريبات فريق تحت 10سنوات بنات أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة الثامنة وحتى التاسعة والنصف مساء.

وبالنسبة لفرق الأولاد مرحلتي تحت 10سنوات و12سنة تقام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.

أما أكاديمية الترامبولين أولاد وبنات مرحلة 2014 و 2015 فتقام التدريبات أيام السبت والإثنين والخميس من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء. ومرحلتي 2012 و2013 أيام السبت والإثنين والخميس من السادسة وحتى السابعة مساء.

ومرحلتي 2010 و 2011 أيام السبت والإثنين والخميس من الساعة السابعة و حتى الثامنة مساء.

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