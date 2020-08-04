غدًا.. الجماهير العربية تنتظر المواجهة النارية بين الهلال والنصر بالدوري السعودي

تترقب الجماهير السعودية والعربية غدًا "الأربعاء" المواجهة النارية بين النصر وغريمه الهلال، في قمة مباريات الجولة 23 التي يطلق عليها "جولة عيدنا عيدين"، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسوف تتجه الأنظار كلها لمتابعة المواجهة المحتدمة باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
ديربي العاصمة شكل تاني..
سيكون ديربي العاصمة مختلفاً، إذ إن الفريقين يجمعهما هدف واحد وهو البحث عن اللقب الأقرب حتى الآن للهلال.
بينما هي الفرصة الأخيرة للنصر إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة في المحافظة على لقبه.
ويدخل النصر المستضيف المباراة وهو يضع النقاط الثلاث
خاض النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا 4 مباريات ودية استعداداً لاستئناف الدوري، حيث فاز على الشعلة 1-صفر، وفاز على الدرعية 2-1 وخسر من الفتح 3-1 وخسر من الرائد 3-2.
صراع برتغالي – روماني:
في المقابل يتطلع الهلال إلى حصد 3 نقاط ستقربه كثيراً منحسم اللقب لصالحه، حيث سيزيد الفارق إلى 9 نقاط مع تبقي 7 جولات.
حيث يدخل الروماني رازفان لوشيسكو اللقاء بكامل لاعبيه باستثناء اللاعب عبدالله عطيف، حيث لا يزال الأول يواصل برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي.
وشارك لاعبو الهلال في معسكر مغلق بالنادي تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، ولعب الفريق خلاله 5 مباريات ودية، حيث انتصر على التعاون 1-صفر وعلى الطائي 2-صفر، وعلى الفيحاء 3-صفر وعلى الرياض 4-صفر وتعادل أمام الشعلة 2-2.
ويسعى الهلال لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم حيث لم يعرف طعم الخسارة في 14 مباراة على التوالي، حيث كانت آخر خسارة له أمام النصر في المرحلة الثامنة وهي الوحيدة له هذا الموسم.
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