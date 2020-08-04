اتحاد السلة يجري المسحات الطبية للحكام قبل استئناف النشاط

أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة صباح اليوم الثلاثاء المسحات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للحكام ومراقبي المباريات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي. استعدادًا لعودة النشاط الرياضي. وخضع الحكام في مقر الاتحاد للمسحات الطبية وفقًا لتعليمات وأكواد وزارة الشباب والرياضة التي تم الإعلان عنها سابقًا تحت إشراف اللجنة الطيبة بالاتحاد برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة قبل عودة المنافسات المحلية. وزارة الشباب والرياضة التي تم الإعلان عنها سابقًا تحت إشراف اللجنة الطيبة بالاتحاد برئاسة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة قبل عودة المنافسات المحلية. Advertisements

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