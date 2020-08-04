تعرف على أبرز المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية لـ "الحكام"

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، عن أبرز المرشحين للانضمام إلى اللجنة الفنية بلجنة الحكام في اتحاد الكرة، المقرر تشكيلها مع استئناف الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد غدٍ الخميس.

قال المصدر، إن فهيم عمر وسيد مراد ومجدي رزق، هم أبرز الاسماء المرشحية للانضمام إلى اللجنة الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى موافقة اتحاد الكرة لإعلان انضمامهم رسميًا.

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن استعدادات الحكام لاستئناف بطولة الدوري الممتاز بعد غدٍ الخميس بمواجهة الزمالك والمصري ضمن مؤجلات الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

قال وجيه أحمد في تصريحات لـ "الوفد": "عملنا منذ شهرين على إعداد وتجهيز الحكام لعودة الدوري من جديد، من خلال جروبات على الواتس اب".

وتابع: "حرصنا متابعة التدريبات ومراجعة الحالات مع الحكام سواء حكام الساحة أو الفيديو أو حكام الدوري الممتاز به أو الحكم الرابع".

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وواصل: "أنشأنا جروبات لحكام الفيديو تحديدًا وأرسلنا لهم الحالات التحكيمية حتى يشاهدوا الأخطاء ويعملون على تفاديها، كما أرسلنا فيديو تيست للحكام لتنمية مهاراتهم وكيفية تجنب أي أخطاء داخل الملعب".

وأضاف: "قمنا بعمل 4 معسكرات أون لاين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، معسكر لحكام النخبة ومعسكر لحكام الفيديو ومعسكر لحكام الكرة النسائية وآخر للحكام الواعدين مازال مستمرًا حتى الآن".

وأكمل: "قمنا بعمل معسكرات للحكام على 5 أفواج، واتبعنا فيها نظام اليوم الكامل، بحيث نلقي محاضرات مستمرة للحكام أول محاضرة عن التعديلات والثاني عن الأوفسايد تيست والهاند بول تيست وفيديو تيست، بجانب يوم كامل للتدريب على تقنية الفيديو فقط".

وأتم: "وفي نهاية المعسكر أجرينا اختبار بدني يُسمى اليويو تيست، من أجل معرفة الحكام الأعلى بدنيًا حتى نبدأ بهم مباريات الدوري حتى يستعيد باقي الحكام فورمتهم البدنية، بجانب اختبارات عن قانون كرة القدم"، مشيرًا إلى أن جميع الحكام جاهزين لعودة الدوري.