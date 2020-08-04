زي النهاردة.. شباب الأهلي يعاقب الزمالك في كأس مصر.. والصحف تتندر على الأبيض

في مثل هذا اليوم الموافق الرابع من أغسطس 1985 تغلب شباب الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

سجل للأهلي حمادة مرزوق ومحمد السيد وطارق خليل وللزمالك فاروق جعفر وكوارشي.

كان مجلس إدارة النادى الأهلي قد قرر خلال تلك الفترة وقف 16 لاعبا من الكبار بسبب التمرد واستطاع شباب الأهلي في النهاية الفوز بكأس مصر بعد تخطى الإسماعيلي في المباراة النهائية بهدف

نظيف للمتألق وقتها طارق خليل.وبسبب وجود لاعبين مغمورين مغمورين واسماء مجهولة في الأهلي بدأت تصب كل التكهنات في صالح الزمالك ،ومانشتات الصحف كانت تقول انها مباراة باردة، بل والاكثر من ذلك ان جماهير الأهلي كانت تهاجم اللاعبين الصغار قبل ان تبدأ المباراة وتوجه لهم اتهامات بالتسبب في فضيحة ستحدث امام عتاولة الزمالك. ما حدث على ارض الواقع كان اغرب من الخيال لكنها كرة القدم التي لا تعترف إلا بالجهد اللقاء كان اول هدف بعد 3 دقائق عن طريق حمادة مرزوق لاعب الاهلي،وتعادل فاروق جعفر للزمالك في الدقيقة الرابعة . وفي الشوط الثاني تقدم محمد السيد للأهلي مرة أخرى بهدف في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل كوارشي للزمالك في الدقيقة عشرين.وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي الأول يحرز طارق خليل هدف الفوز للأهلي، ويفشل الزمالك في التعادل بعد أن أهدر لاعبه سعيد الجدي ضربة جزاء تصدى لها أحمد شوبير ببراعة.