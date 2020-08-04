مصر في المجموعة الأولى ببطولة العالم لسيدات الريشة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة العالم لفرق الريشة الطائرة عن وقوع منتخبنا الوطني الأول للسيدات في المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جواره منتخبات "إسبانيا - تايوان - اليابان". - تايوان - اليابان". وتقام البطولة خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل بالدنمارك. وتأهل "الفراعنة" لبطولة العالم عقب فوزه بذهبية بطولة إفريقيا الماضية والتي احتضنتها القاهرة فبراير الماضي. Advertisements وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من "هادية حسني وضحى هاني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

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