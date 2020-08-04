الإسماعيلي يستكمل مشواره في كرة اليد بمواجهة طما

حددت لجنة المسابقات لكرة اليد جدول مباريات الدورى الممتاز المؤهل بدوره للصعود لدورى المحترفين.
ومن المقرر أن يستكمل الدراويش
الجدير بالذكر أن فريق الدراويش لم يحالفه التوفيق فى التأهل لدورى المحترفين هذا الموسم.
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