كاسياس ‘اسطورة ريال مدريد’ يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن الحارس الدولي الإسباني والقائد الأسطوري لريال مدريد السابق “إيكر كاسياس” إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات داخل ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

ونشر كاسياس رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “الشيء المهم هو المسار الذي تسلكه، والأشخاص الذين يرافقونك، وليس الوجهة التي تتحكم فيك وتأخذك إليها، لأن ذلك يأتي فقط بالعمل والجهد، وأستطيع القول دون تردد، أنني سلكت الطريق ووصلت إلى الوجهة التي أحلم بها”.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد ذكرت في وقت لاحق أن قائد ريال مدريد السابق “كاسياس” اقترب من العودة للعمل داخل جدران الفريق الملكي كإداري بناءً على رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وبدأ إيكر كاسياس /39 عامًا/ مسيرته مع ريال مدريد وهو في التاسعة من عمره، ولعب للفريق الأول ما بين 1999 حتى 2015، وخاض معه 725 مباراة، توج خلالها بـ19 بطولة، أبرزها الدوري الإسباني 5 مرات أعوام (2001-2002، 2002-2003، 2006-2007، 2007-2008، 2011-2012)، دوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام (1999-2000، 2001-2002، 2013-2014).

وانتقل كاسياس إلى بورتو البرتغالي في الميركاتو الصيفي 2015، وشارك معه في 156 مباراة، وحقق الدوري البرتغالي مرة واحدة موسم 2017-2018، كما حقق بطولة كأس السوبر البرتغالي مرتين أعوام 2018 و2019.

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وتعرض كاسياس لأزمة قلبية في مايو 2019، ابتعد على إثرها عن الملاعب من وقتها، قبل أن يعلن اليوم ابتعاده نهائيًا عنها.

وعلى المستوى الدولي، خاض كاسياس 167 مباراة بقميص المنتخب الإسباني، وقاده للفوز بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، كما حقق كأس الأمم الأوروبية “اليورو” مرتين أعوام 2008 و2012.

ريال مدريد يظهر تقديره لكاسياس

ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا أظهر فيه تقديره للقائد الأسطوري للفريق الملكي، وجاء البيان كالتالي: “بالنظر إلى إعلان إيكر كاسياس إعتزاله كرة القدم كلاعب محترف، يرغب ريال مدريد في إظهار تقديره وإعجابه ومحبته لواحدة من أعظم الأساطير في نادينا وكرة القدم العالمية”.

وأضاف: “‏جاء أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية إلى منزلنا عندما كان عمره 9 سنوات. وهنا مثل قميصنا ودافع عنه لمدة 25 عامً، وبكونه واحدًا من أكثر قادتنا شهرة. اكتسب إيكر كاسياس حب ريال مدريد. حيث يعتبر معيار للقيم التي تُمثل النادي”.

واختتم: “‏أحد أهم لاعبي كرة القدم في تاريخنا البالغ 118 عامًا، لاعبًا نحبه ويحبنا، حارس مرمى قام بتوسيع أسطورية ريال مدريد بعمله وبسلوكه المثالي داخل وخارج الملعب اليوم يقول وداعًا كلاعب محترف”.

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