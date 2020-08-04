خاص.. حقيقة اعتذار حسام عاشور لإدارة الأهلي

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، حول رغبة قائد فريق الأهلي السابق “حسام عاشور” في تقديم اعتذار رسمي إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وكانت البداية من جانب لاعب الأهلي السابق “أحمد السيد”، صديق حسام عاشور، والذي خرج ببعض التصريحات التليفزيونية التي تشير إلى نية القائد السابق للأحمر، في إعلان اعتذاره رسميا للنادي والجماهير لما بدر منه، بعد هجومه على الإدارة.

وقال مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن ملف عاشور انتهي تماما، وصدر قرار رسمي بإنهاء خدمات اللاعب ورفض تجديد عقده، أو وجود أي نوع من التكريم له بالعمل داخل النادي أو القناة مستقبلًا.

وكشف المصدر، بأن قائد الأهلي السابق تحدث مع مدير الكرة “سيد عبدالحفيظ“، بشأن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ولم يتم الطرق لتقديم أي اعتذار رسمي من جانب اللاعب.

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وأوضح، بأن عاشور يُدرك جيدًا أنه حتى لو اعتذر بشكل رسمي، فلن يعود إلى الفريق الأحمر، أو يعمل في النادي، خاصة بعدما خرج وأعلن الولاء الكامل للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي، والذي وعده بجلب عروض سعودية له خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد، بأن إدارة الأهلي تعمل على صرف مستحقات عاشور خلال الفترة المقبلة، وحصل اللاعب على وعد رسمي بذلك، من جانب سيد عبدالحفيظ، الذي أكد له أن الإدارة المالية ستبلغه بموعد صرف “الشيك الأخير” الخاص بحقوقه المالية، مع التوقيع الرسمي على إخلاء طرف لتنتهي بذلك علاقة اللاعب مع القلعة الحمراء.

ويبحث حسام عاشور في الوقت الحالي، عن عرض سعودي بحسب ما كشف اللاعب مؤخرا، خاصة بعدما رفض الاعتزال، وأصر على استكمال مسيرته في المستطيل الأخضر، عقب قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بسحب العرض الخاص بتكريمه وتنظيم مباراة اعتزاله وكذلك تعيينه في أحد المناصب الإدارية داخل النادي الأهلي.

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