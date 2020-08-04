رياضة | الزمالك يُعين سعيد لطفي رئيسًا للجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُعين سعيد لطفي رئيسًا للجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين سعيد لطفي لاعب الأبيض السابق في منصب رئيس اكتشاف المواهب في المحافظات في ظل تألق عدد كبير من الناشئين خلال الفترة الماضية.

وكتب لطفي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بفضل الله منصب جديد داخل نادي الزمالك للموسم الجديد ( رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالمحافظات) بجانب عملي الحالي ( المنسق الإعلامي لقطاعات الناشئين والبراعم والأكاديميات) اتقدم بخالص الشكر والعرفان للمستشار ( مرتضى منصور) رئيس نادي الزمالك والنجوم الكبار ( ك فاروق جعفر) ك ( إسماعيل يوسف تيجانا) ك ( طارق يحيى) رئيس قطاع الكرة علي هذه الثقة الغالية وانتظروا نجوم الأقاليم والنجوع والقرى الموهوبين في نادي الزمالك بمشيئة الله تعالى أسأل الله التوفيق والنجاح".

وقد شهد معسكر فريق الزمالك الحالي بمدينة برج العرب إنضمام عدد كبير من الناشئين ، استعدادا لاستئناف مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت المبارايات الودية تألق كبير لمواهب القطاع الأبيض.