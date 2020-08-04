رياضة | أكرم توفيق يرفض العودة للأهلي لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أكرم توفيق يرفض العودة للأهلي لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المُعار إلى الجونة، فكرة العودة إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

أكرم توفيق يرفض العودة إلى الأهلي

كشفت مصادر صحفية، أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، والمعار إلى فريق الجونة، رفضه فكرة العودة للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

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رفض أكرم توفيق، جاء بعد تعافي حمدي فتحي لاعب الوسط، من إصابة غضروف الركبة التي كان يعاني منها الفترة الماضية، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، فضلا عن اقتراب عودة محمد محمود وكريم نيدفيد.

وأوضحت المصادر أن أكرم توفيق، يخشى من العودة للأهلي خلال الفترة المقبلة، حتى لا يكون حبيسا لدكة البدلاء.

وتابعت المصادر أن أكرم يسعى للمشاركة أساسيا، مع الجونة من أجل ضمان مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو العام المقبل، حيث يدرس البقاء في الفريق الساحلي أو الانتقال لفريق آخر.