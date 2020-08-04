رياضة | رابطة الدوري الألماني تزف خبر سار للجماهير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الألماني تزف خبر سار للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنها استعدت للسماح بعودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل إذا منحت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري كريستيان زايفرت، إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الأسبوع المقبل.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل.