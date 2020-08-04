رياضة | حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة استضافة قناة الأهلي لحسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء، عن استضافة برنامج "سهرة مع المجري"، والذي يقدمه مصطفى عبدة، حسام حسن نجم الكرة المصرية، ما أدى إلى حدوث جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن حقيقة ما تردد بشأن استضافة حسام حسن على قناة الأهلي، في برنامج مصطفى عبده، لا أساس له من الصحة.

وتابعت التقارير، أن هناك العديد من الأشخاص الذين يسعون لإبراز العديد من الشائعات عن قناة الأهلي، بعد النجاح الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

وكانت النادي الأهلي قد أعلن عن افتتاح قناة النادي الرسمية منذ أيام، ومن ضمن خطة البرامج الخاصة بالقناة، برنامج خاص بالنجم مصطفي عبده، بالإضافة إلى العديد من العديد من البرامج المميزة.