رياضة | الكاف يعلن خطة لجنة المسابقات لاستكمال بطولتي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاف يعلن خطة لجنة المسابقات لاستكمال بطولتي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" علن خطة لجنة الأندية والمسابقات لاستكمال بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وذلك بعد التوقف طويل في الموسم الجاري، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقد قرر "الكاف" إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية في المغرب، على أن يلعب بيراميدز مع حوريا الغيني يوم 22 سبتمبر المقبل على ملعب "محمد الخامس"بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم تلتقي حسنية أغادير أمام نهضة بركان المغربيان على ملعب "مولاي الأمير عبد الله" بالعاصمة الرباط.

Advertisements

على أن يكون اللقاء النهائي يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب "مولاي الأمير عبد الله" بالعاصمة الرباط، وذلد بدون حضور جماهيري.

أما عن مباريات بطولة دوري الأبطال، تقام مباراة الذهاب في المغرب بين الوداد والأهلي، ونفس الشيء مع الرجاء ضد الزمالك، يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في مصر يومي 2 و3 أكتوبر المقبل.

وكما أعلن كاف أن نهائي دوري الأبطال سيقام على ملعب محايد بين الفريقين في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب.

وسيقوم فتح الباب أمام التقدم لاستضافة المباراة النهائية، حتى يوم 17 أغسطس المقبل مرفقاً بتعهد حكومي من الدولتين، على أن يكون النهائي في بلد أحد الفريقين يومي 16 أو 17 أكتوبر القادم.