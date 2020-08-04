رياضة | نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي بديل حمدي في طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن العربي بدر نجم خط وسط الأهلي دخل دائرة اهتمامات الجهاز الفني لطلائع الجيش الذي يسعى للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ويخطط الجهاز الفني لطلائع الجيش للتعاقد مع نجم الأهلي الشاب في الموسم المقبل وذلك حال استقرار المارد الأحمر على استعادة عمار حمدي المعار من صفوف الفريق العسكري.

وقرر الجهاز الفني للأهلي مؤخرًا تصعيد العربي بدر من أجل المشاركة في التدريبات مع الفريق الأول كما شارك العربي بدر في المباريات الودية الأخيرة للأهلي.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.