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رياضة | مسحة طبية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأفراد الجهاز الفني والإداري للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالي للكشف عن فيروس .

يأتي ذلك استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد  أعلن عن خضوع أندية الدوري لمسحات  للكشف عن كورونا قبل المباريات الرسمية بمسابقة الدوري.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق حاليا بأحد فنادق برج العرب استعدادا للقاء المصري البورسعيدي، ويخوض الفريق تدريباته على فترة واحدة بملعب فندق الإقامة.

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