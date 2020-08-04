رياضة | هل ينضم عضو جديد للجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ الجنايني يرد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل ينضم عضو جديد للجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ الجنايني يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة رغبة الفيفا، في استقدام عضو أو رحيل آخر.

قال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "نسمع أخبار عديدة، وتشرفت بالوجود في وسط أعضاء اللجنة الخماسية، جميع الأعضاء يتحدثون سويا باستمرار، ولم يخرج أي منهم لانتقاد آخر، ولا يوجد أي خلافات، ولم تكن هناك أي نية للإطاحة بأي عضو كما تردد".

وأضاف:" عدد الملفات كان كبير جدا، تم تقسيمهم على كل الأعضاء، ولم يُعرض عليه أي زيادة في أعضاء اللجنة الخماسية كما تردد".

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وواصل:" لم نسير وراء أي أهواء أو مصالح، كل ما يهمني هو مصلحة الكرة المصرية، أسير وفق اللائحة، وخلال فترة الـ4 أشهر المقبلة سيتم إنجاز الأمور الأخري".

وأردف:" كأس مصر ليس مشكلة مطلقا، وعدد المباريات ليس كبيرا في البطولة، وتم الإعلان عن بعض مباريات الدوري، والإعلان عن العدد المحدود من الأسابيع للبطولة كان بسبب تأخر الكاف، في إعلان مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

واستطرد:" تأخير إعلان جدول الدوري، في الوقت السابق كان بسبب عدم إعتماده من الجهات الامنية، بالإضافة لعدم تحديد مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

وأتم: "قولا واحدًا، الجمعية العمومية القادمة ستكون بعد اعتماد التصنيف في نهاية الموسم الجاري، وبالتحديد قبل 30 نوفمبر، موعد نهاية مدة اللجنة الخماسية".