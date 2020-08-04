رياضة | اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك يديرها حكام أجانب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك يديرها حكام أجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري.

وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: لن يكون هناك حكام مصريين حتى في وجود تقنية الـVAR".

وواصل:" قرار جلب حكام أجانب لمباريات القمة، صادر من مجلس الوزراء، والأمر منتهي ومحسوم بالنسبة لاتحاد كرة القدم".

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عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك إشادة كبيرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعمل اللجنة.

وقال الجنايني في تصريحات مع الصقر أحمد حسن عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "قرار تعيين اللجنة المكلفة في شهر أغسطس 2019، تم وضع بعض المهام من جانب الفيفا لإنجازها خلال الفترة الماضية".

وأضاف:" تم عمل بعض المهام لكل أعضاء اللجنة، وتم إنجاز بعض الأمور، وهناك إشادة كبيرة من جانب الفيفا بما بذله، ويتبقي فقط أمرين بسبب فيروس كورونا، وهم النظام الأساسي وإجراء الانتخابات".

وواصل:" علاوة على تسيير الأعمال اليومية وتعديل هيكل الجمعية العمومية والتي لا تتفق مع معايير الفيفا، فترة الـ4 شهور كافية، لائحة النظام الأساسي انتهت، والتأخير لم يكن بسبب اللجنة الخماسية، وأي خطوة يتم انجازها وفق توقيت معين".