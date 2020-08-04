رياضة | الاتحاد ضد أبها.. العميد يخشى تكرار سيناريو ضمك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد ضد أبها.. العميد يخشى تكرار سيناريو ضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسه أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي، مساء اليوم الثلاثاء.

وينطلق اللقاء عند الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

ويخشى اتحاد جدة في هذا اللقاء تكرار سيناريو ضمك، حيث خسر أمام الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري ذهابا وإيابا هذا الموسم.

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وكان خسر أمام أبها الصاعد حديثا إلى الدوري للموسم الحالي 2019-2020، في الدور الأول بنتيجة 2-1، كما تعادل أمام العدالة حديث الظهور في الدوري هو الآخر.

يشار إلى أن اتحاد جدة لم يخسر أمام الفرق الصاعدة حديثًا للدوري سوى في لقائين فقط، قبل بداية الموسم الجاري، من أصل 22 لقاء جمعهما.

وفي حال استطاع أبها تحقيق الفوز سيكون رابع فريق يحقق الفوز ذهابا وإيابا أمام اتحاد جدة هذا الموسم، بعد الهلال والوحدة وضمك.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، فاز في 6 لقاءات، وخسر 11 آخرين، وتعادل في 5 آخرين.