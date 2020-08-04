رياضة | هل عودة فهد المولد وسيلة اتحاد جدة لعبور محنته؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل عودة فهد المولد وسيلة اتحاد جدة لعبور محنته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشتاق جماهير اتحاد جدة بفارغ الصبر إلى رؤية فهد المولد جناح الفريق الأول لكرة القدم، العائد من عقوبة الإيقاف، من جديد خلال مباريات النمور في الفترة القادمة.

فهد المولد كان قد تم إيقافه في شهر مايو عام 2019، وحتى مايو 2020، لتناوله عقاقير منشطة محظور تداولها في الملاعب الرياضية.

وكان لفيروس كورونا الذي أوقف الحياة الكروية في معظم دول العالم، أثر إيجابي على اللاعب، حيث أنه كان منتظر ظهوره في آخر الموسم أو بداية الموسم القادم، ولكنه بعد أن تواجد في تمارين الفريق خلال شهر مارس ليبدأ الاعداد للتواجد مع الفريق، ظهر جائحة كورونا التي أجلت المباريات لشهر أغسطس لتمنحه فرصة التواجد بشكل أكبر هذا الموسم.

وينتظر جمهور الأصفر الجداوي، الكثير من فهد المولد خلال الفترة المقبلة، لإنقاذ الفريق من تدهور النتائج، حيث يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

ويتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الكروي الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعب 22 جولة فقط.

وخاض فهد المولد صاحب الـ25 عاما، 151 مباراة مع الاتحاد خلال المواسم السابقة منذ عام 2011، وسجل 53 هدف، وصنع 28هدف.

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وأصبح من العناصر فريق اتحاد جدة الأساسية، منذ موسم 2014-2015، والذي لعب خلال 23 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع هدف وحيد.

بينما في آخر مواسمه مع الفريق، موسم 2018-2019 قبل الإيقاف، خاض 30 مباراة، وسجل 16 هدف، وصنع 8 آخرين.

ساهم المولد بعدد 92 هدف، من أصل 267هدف سُجِلوا خلال مشاركته، أي بنسبة مئوية 34.5 % من عدد الأهداف المسجلة.

خلال مشاركته في 151 مباراة، لم يحقق الفريق الفوز في 79 مباراة، منهم 25 لقاء عجز فريقه عن التهديف فيهم، حيث خسر الفريق 53 لقاء، وحقق الفوز في 72، بينما تعادل في 26 لقاء آخرين.

وحقق المولد بطولتين فقط مع الاتحاد، وهما، كأس الملك 2012-2013، وكأس ولي العهد 2016-2017.

وحصد لقب هداف الفريق لمرة واحدة فقط الموسم الماضي 2018-2019، بعد أن سجل 11 هدف.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة سيلاقي أبها، اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، الذي خاض به النمور 22 مباراة، فاز في6 وتعادل 5 وخسر 11 لقاء، وسجل 30 هدف، ودخل مرماه 33 هدف آخرين.