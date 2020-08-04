رياضة | نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مطلوب في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرض كبير من أحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" ديانج ينتظر عرضا من أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهذا بناء على كلام مع وكيل أعماله".

Advertisements

وأضاف:" وكيل ديانج أكد أن اللاعب مطلوب في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في أورروبا، وهو الخبر الذي استقبله اللاعب بسعادة كبيرة".

وأكد الصقر:" ديانج يرغب في خوض تجربة احترافية في أوروبا، بعد خطوته الموفقة للغاية مع النادي الأهلي".

وأتم:" ديانج تحدث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وأبلغه بالعرض الأوروبي في حالة وصوله وكان جيدًا له وللنادي، فأنه يريد الموافقة على تحقيق حلم حياته والاحتراف في أوروبا".