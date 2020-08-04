رياضة | الأهلي يطلب حضور الجماهير في مواجهة الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب حضور الجماهير في مواجهة الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي طلب حضور الجماهير في لقاء الوداد المغربي وفقا للإجراءات الاحترازية.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" النادي الأهلي طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وحدد الأهلي يوم يوم 3 أكتوبر المقبل موعدا للمباراة.

وأضاف: "طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، من الجهات المعنية حضور الجماهير مع الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا".