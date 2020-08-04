رياضة | الأهلي يطلب حضور الجماهير في مواجهة الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطلب حضور الجماهير في مواجهة الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي طلب حضور الجماهير في لقاء الوداد المغربي وفقا للإجراءات الاحترازية.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" النادي الأهلي طلب حضور الجماهير لمباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وحدد الأهلي يوم يوم 3 أكتوبر المقبل موعدا للمباراة.
وأضاف: "طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، من الجهات المعنية حضور الجماهير مع الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا".