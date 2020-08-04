رياضة | الزمالك يؤجل إتمام صفقة مدافع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل إتمام صفقة مدافع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الزمالك قرر تأجيل حسم صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" الزمالك كان يريد ضم بكري، لكن مطالب بيراميدز وشروطه بالحصول على مليون دولار، وراء رغبة إدارة الزمالك في التراجع عن ضم اللاعب".
وأضاف:" كما أن الزمالك لديه لاعبين مميزين في خط الدفاع مثل محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش"، مع محمد عبدالسلام لاعب منتخب مصر الأوليمبي".