رياضة | الزمالك يؤجل إتمام صفقة مدافع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل إتمام صفقة مدافع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الزمالك قرر تأجيل حسم صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" الزمالك كان يريد ضم بكري، لكن مطالب بيراميدز وشروطه بالحصول على مليون دولار، وراء رغبة إدارة الزمالك في التراجع عن ضم اللاعب".

وأضاف:" كما أن الزمالك لديه لاعبين مميزين في خط الدفاع مثل محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش"، مع محمد عبدالسلام لاعب منتخب مصر الأوليمبي".